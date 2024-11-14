Россия готова на переговоры по Украине, но с условием

Россия открыта для любых мирных переговоров с Украиной, если их начнет Дональд Трамп. Об этом заявил посол РФ в ООН Геннадий Гатилов.

Однако он добавил, что «любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов»: «Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начинает или что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется».

Гатилов отметил, что «избрание Трампа представляет новую возможность для диалога с США», но «выразил сомнения в перезагрузке отношений».