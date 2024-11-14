Россия старается побольше навредить Украине до прихода Трампа

Российская армия увеличила удары дронами по украинским городам на 44% в неделю после победы Дональда Трампа на выборах, сообщает ABC News.

Воздушные силы Украины зафиксировали более 2,2 тысячи ударных дронов, которые российская армия использовала для атак на территорию Украины в период с 1 октября по 5 ноября. Через неделю, после выборов, российская армия атаковала украинские города 641 дроном. По данным Киева, это составило в среднем более 91 БПЛА в день.

Россия атаковала Украину 100 дронами в день не менее трех раз после выборов президента США, в то время как в конце сентября и октябре подобные массированные удары были всего пять раз. Рекордное количество — 145 дронов — было зафиксировано 10 ноября. При этом количество баллистических ракет, выпущенных по территории Украины, оставалось практически прежним — около двух снарядов в день.

Частота украинских атак с использованием дронов оставалась стабильной с начала октября, согласно данным российского оборонного ведомства. Россия утверждает, что сбила 1 277 дронов в период с 1 октября по 5 ноября — в среднем более 35 БПЛА в день. В первую неделю после выборов силы ПВО России уничтожили 243 дрона.

«В ближайшие месяцы, до 20 января 2025 года, мы ожидаем значительного увеличения числа запусков в сторону Украины», — сообщил ABC News экс-офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, число российских атак с использованием дронов стабильно растет в последние месяцы. В августе было зафиксировано 818 запусков, в сентябре — 1 410, а в октябре — 2 072. Ступак предположил, что цель Москвы — нанести как можно больше ущерба Украине до смены власти в США.

Олег Игнатов, главный аналитик по России из Международной кризисной группы в Брюсселе, заявил, что Москва увеличила число атак «потому что она хочет поставить Украину в как можно более сложную ситуацию до инаугурации Трампа. Для России важно быть как можно сильнее».

При этом, по данным Sky News, уровень перехвата украинскими ПВО снизился до 56%.

«Мы говорим о десятках дронов каждую ночь. Огромное количество БПЛА требует какого-то ответа, но не за счет использования самых современных и дорогих ракет-перехватчиков, которые хотелось бы приберечь для крылатых ракет или использовать против российских самолетов», — заявил эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Мэттью Сэвилл.

По его словам, российская армия стремится вывести из строя системы ПВО Украины и истощить ее запасы вооружения.

В отчете британского Центра информационной стойкости (CIR) отмечается, что Москва могла специально сократить количество ракетных ударов, чтобы сохранить это вооружение для крупномасштабной атаки этой зимой.

Похожее мнение выразил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. По его словам, Россия «копит» силы для масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

«Украинцам предстоит трудная зима. Они очень стойкие и нашли способы смягчить последствия российских атак, но, в то же время, россияне научились — им удалось найти более эффективные и креативные способы преодоления украинской воздушной обороны», — отметил Баррос.