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Битва за Купянск

Арестован топ-менеджер «Ростелекома»

14 ноября 2024, 23:26 1436

Следственный комитет России арестовал директора по выделенным сетям связи в Департаменте мониторинга и реагирования на киберугрозы «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица по подозрению в хищении 180 млн рублей.

Шадрину и Менчицу вменяется совершение мошеннического хищения, статья 159 ч.4 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, представляет собой лишение свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 млн рублей, или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.

Представители «Ростелекома» осведомлены о ситуации и, по их словам, активно сотрудничают с правоохранительными органами. Другие подробности компания раскрывать отказалась.

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