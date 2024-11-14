Пророссийский олигарх предложил президенту Молдовы «продать печень»
14 ноября 2024, 23:29 1256
Власти Молдовы готовы превратить страну «из самой бедной в Европе в дешевый рынок органов в ЕС», заявил оппозиционный молдавский политик, олигарх Илан Шор.
Так он прокомментировал предложение Минздрава Молдовы упростить обмен человеческими органами с ЕС ради получения «новых возможностей и дополнительных доходов».
«ЕС будет по дешевке скупать в нашей стране органы. Речан (премьер-министр Молдовы Дориан Речан), готов почку продать? Майя (президент Майа Санду), печень?» - спросил Шор.
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