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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Пророссийский олигарх предложил президенту Молдовы «продать печень»

14 ноября 2024, 23:29 1256

Власти Молдовы готовы превратить страну «из самой бедной в Европе в дешевый рынок органов в ЕС», заявил оппозиционный молдавский политик, олигарх Илан Шор.

Так он прокомментировал предложение Минздрава Молдовы упростить обмен человеческими органами с ЕС ради получения «новых возможностей и дополнительных доходов».

«ЕС будет по дешевке скупать в нашей стране органы. Речан (премьер-министр Молдовы Дориан Речан), готов почку продать? Майя (президент Майа Санду), печень?» - спросил Шор.

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