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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Израиль переполнил чашу терпения США

14 ноября 2024, 23:41 1202

Администрация США выступает против авиаударов ВС Израиля по Бейруту. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, обеспокоен ли Вашингтон авиаударом Израиля по столице Ливана, в результате которого в среду погиб 21 человек.

"Конечно, мы обеспокоены. Вы уже неоднократно слышали от нас, что мы не хотим видеть подобные регулярные операции в Бейруте, особенно в густонаселенных районах. Это то, чему мы будем продолжать уделять особое внимание в контактах с нашими партнерами в Израиле", - ответил дипломат.

Пател вновь подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, что должно позволить мирному населению по обе стороны "голубой линии" (граница между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН) вернуться в свои дома.

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