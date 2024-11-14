Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
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В Одессе существенные разрушения гражданской инфраструктуры в результате атаки.
Повреждены жилые дома, порт, университет, остановки общественного транспорта, котельня. Погибла женщина, еще два человека ранены.
November 14, 2024
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В Одессе ракета ударила по жилому дому, пишут украинские телеграм-каналы.
В центре города горит трехэтажное здание.
В результате атаки поврежден магистральный трубопровод, остановлена работа одной из городских котелен, сообщил мэр Геннадий Труханов.
November 14, 2024
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