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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения

ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 2071

В Одессе существенные разрушения гражданской инфраструктуры в результате атаки.

Повреждены жилые дома, порт, университет, остановки общественного транспорта, котельня. Погибла женщина, еще два человека ранены.

*** 00:20

В Одессе ракета ударила по жилому дому, пишут украинские телеграм-каналы.

В центре города горит трехэтажное здание.

В результате атаки поврежден магистральный трубопровод, остановлена работа одной из городских котелен, сообщил мэр Геннадий Труханов.

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