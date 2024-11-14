Европа готовит новый удар по российским нефтетанкерам

Европейский союз работает над новым пакетом санкций, направленных на борьбу с теневым флотом танкеров, которые Россия использует для вывоза нефти в обход западных ограничений, сообщил источник Bloomberg, знакомый с ситуацией.

Новый пакет санкций ЕС планирует утвердить до конца года. В него также будут включены физические лица, связанные с продажей нефти через теневой флот. В настоящее время государства Евросоюза продолжают обсуждать детали санкций, которые должны быть одобрены единогласно всеми 27 странами.

Как пояснил собеседник издания, в последние месяцы процесс одобрения антироссийских санкций в ЕС усложнился, поскольку Венгрия часто использует свое право вето на переговорах.

Кроме того, ЕС работает над более масштабным пакетом санкций, который, как ожидается, будет принят в начале следующего года, когда председательство в Евросоюзе перейдет от Венгрии к Польше. В этот пакет санкций могут быть включены дополнительные торговые ограничения, а также новые тарифы на российские сельскохозяйственные товары.

Новый пакет может быть представлен уже в январе. Его планируется принять до третьей годовщины российского вторжения в Украину.