Мишустин и Асадов вместе порешали

Визит в Баку председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина во главе представительной делегации прежде всего касался подведения промежуточных итогов двустороннего российско-азербайджанского взаимодействия в 2024 году. На встречах Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым обсуждались перспективы расширения и аудит взаимно реализуемых проектов. Специально для представителей средств массовой информации был приоткрыт ряд статистических данных, связанных с грузоперевозками и товарооборотом, которые осуществляются в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Помимо встреч с руководством Азербайджана, Михаил Мишустин выступил также с докладом на форуме СОР29, в котором четко расставил акценты Российской Федерации в вопросах политики снижения "углеродного следа". Примечательно, что по итогам визита российской делегации впервые в истории конференций Организации Объединенных Наций по изменению климата коэффициенты «углеродного следа» были погашены реальными деньгами.

Россияне помогли Азербайджану с метро В начале правительственной встречи премьер-министр Али Асадов выразил особую благодарность Михаилу Мишустину за личное участие в вопросе своевременных поставок новых вагонов для бакинского метрополитена. "Вы откликнулись на нашу просьбу и сами контролировали этот процесс, - отметил глава Кабинета министров Азербайджана. — Это было сделано очень своевременно, и эти вагоны были пущены на линию во время COP29". Али Асадов не случайно сделал акцент на словосочетании "очень своевременно". Дело в том, что российская корпорация "Трансмашхолдинг", в состав которой входит предприятие "Метровагонмаш", уже несколько лет находится под американскими санкциями (SDN list). И хотя принято считать, что большая часть компонентов вагонов метро производится непосредственно в Российской Федерации, на самом деле это не совсем так, а глубина "импортозамещения" далеко не всегда открыта для наблюдателей. Другими словами, при выполнении азербайджанского заказа существовал риск возникновения чисто технических причин, из-за которых оставалась под вопросом поставка вагонов в обусловленные сроки. Что, в свою очередь, могло негативно повлиять на качество транспортного обслуживания иностранных гостей во время COP29. В этой связи нелишне напомнить, что на глобальный климатический форум в Баку прибыло, по разным оценкам, до 70 тысяч иностранных гостей – от глав государств и правительств до членов делегаций, представителей СМИ, ученых и экспертов, для свободного и бесперебойного перемещения которых организаторы форума использовали абсолютно все виды городского транспорта, включая, естественно, наиболее мобильный и скоростной - метрополитен. Именно поэтому в феврале 2024 года, во многом под запросы мероприятий COP29, Бакинский метрополитен заключил с российским "Трансмашхолдингом" контракт на производство в 2024-2026 годах 65 вагонов четвертого поколения. К чести российских поставщиков, большая часть вагонов, а именно 35 единиц, включая семь поездов метро типа 81-765 Б/766 Б, были доставлены в Баку за две недели до начала работы форума COP29, за что Али Асадов лично поблагодарил Михаила Мишустина.

Товары идут, магистрали работают Полагаем, специалистам было бы интересно узнать статистические данные о реальном грузообороте между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Особенно если учесть, что статистические показатели по грузовому автотранспорту отслеживать намного сложнее, чем по железнодорожному. Не говоря уже о том, что фактически двусторонний грузооборот вливается в базу грузоперевозок по Международному транспортному коридору "Север - Юг". Итак, общий объем двусторонних грузоперевозок в тоннаже составил за десять месяцев текущего года почти 11 миллионов тонн. А по итогам прошлого года был достигнут показатель 12,7 миллиона тонн, из чего следует, что прогнозируемый рост по итогам 2024 года составит от пяти до семи процентов. Что же касается чистого транзита через Азербайджан в Иран и далее по Международному транспортному коридору "Север - Юг", то рост за третий квартала 2024 года составил более 10,3 процента. Отметим также, что модернизация железнодорожных путей и автомобильных дорог в регионах на подходе к российско-азербайджанской границе должна повысить пропускную способность до 15 миллионов тонн в год. Технологически стороны уже сейчас могут выйти на этот показатель, но он должен быть обеспечен соответствующим товаропотоком. В этом плане усилия азербайджанской стороны достаточно очевидны - чтобы выйти на требуемую пропускную способность, Азербайджан в этом году выделил для модернизации своих железнодорожных путей порядка 120 миллионов долларов. Теперь на повестке дня следующий этап, связанный с обеспечением товарной номенклатуры за счет производства промышленных товаров и аграрной продукции.

О товарообороте Азербайджана и России К сожалению, он не растет такими же темпами, как российско-армянский. Что в целом закономерно, если учесть, что на протяжении последних лет Ереван выполняет весьма выгодную для себя функцию "шлюза", через который в Россию попадает антисанкционный импорт. Азербайджан в этом плане куда более осмотрителен и осторожен. Сама система азербайджано-российских торгово-экономических отношений построена таким образом, что не впускает в свое пространство реимпорт из третьих стран. Другими словами, Баку и Москва четко сосредоточены на развитии торгово-промышленного и инвестиционного взаимодействия. По итогам девяти месяцев 2024 год российско-азербайджанский товарооборот составил 3,5 миллиарда долларов (для сравнения, по итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами достигал 4,4 миллиарда долларов). Но вот что в этой связи любопытно: на протяжении последних двух лет глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе своих визитов в страны СНГ/ЕАЭС называет цифры товарооборота России исключительно в национальных валютах. Так вот, по словам Мишустина, российско-азербайджанский товарооборот составил по итогам сентября 2024 года около 290 миллиардов российских рублей, или более 5 миллиардов азербайджанских манатов. Следует отметить, что в очень непростых нынешних условиях развитие двусторонней торговли является достаточно выгодным процессом как для Азербайджана, так и для Российской Федерации.

Для Азербайджана это, прежде всего, расширение экспорта продукции неуглеводородной экономики в самом широком ассортименте от аграрной продукции, хлопка и электроэнергии, до полимерной продукции, а также различных материалов и компонентов нефтехимической переработки второго-третьего цикла (к примеру, производство полимерных гранул). Что касается растущих цен на импорт, то российское правительство готово с этим смириться, воспринимая их как фоновый эффект. Хотя трудно не признать, что косвенно рост цен в России, безусловно, влияет и на Азербайджанскую Республику, в которой продуктовая инфляция развивается вслед за российской. И все-таки главное в другом. По словам Михаила Мишустина, российские компании чувствуют себя на азербайджанском рынке вполне комфортно. Глава российского правительства привел в пример компании «Лукойл», автогигант КамАз, организовавший в Азербайджане сборочное производство, а также компании СОЛЛЕРС и АвтоВАЗ, которые, по словам Мишустина, "работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия...".