США ускоряют поставки оружия Украине
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США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме $7,1 млрд до ухода Байдена, заявили в Пентагоне.
Ранее сообщалось, что Пентагон решил отправить в Украину более 500 ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS.
The Wall Street Journal указывает, что уходящая администрация Джо Байдена собирается поставить в Украину вооружения на миллиарды долларов до того, как она (администрация) покинет Белый дом.
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