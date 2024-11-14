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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

США ускоряют поставки оружия Украине

00:56 468

США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме $7,1 млрд до ухода Байдена, заявили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Пентагон решил отправить в Украину более 500 ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS.

The Wall Street Journal указывает, что уходящая администрация Джо Байдена собирается поставить в Украину вооружения на миллиарды долларов до того, как она (администрация) покинет Белый дом.

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