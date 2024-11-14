Судьба российско-иранской торговли в руках Азербайджана

В качестве примера можно привести динамику развития восточного сегмента МТК «Север - Юг», пролегающего по прикаспийским регионам Казахстана и Туркмении. Так, на ирано-туркменской границе в иранской части города Серахс создана одноименная особая экономическая зона, а на днях стало известно, что российская и иранская компании построят здесь зерновой терминал для развития логистического бизнеса, связанного с бесперебойными поставками зерна в различные регионы Ирака, Пакистана, а также государств Персидского залива.

Российская сторона оценивает ежегодный потенциал движения контейнеров и аграрно-зерновых товаров в зоне восточного сегмента МТК «Север - Юг» на уровне пяти миллионов тонн зерна и 400 тысяч двадцатифутовых контейнеров (TEU).

В свою очередь, зерновой терминал в Серахсе обеспечит приемку российского зерна и зерновых грузов из других стран по железнодорожной колее 1520 миллиметров с перегрузкой на автомобильный транспорт, а также технологическую смену колёсных пар на железнодорожном транспорте с российской колеи на иранскую.

Напомним, что аналогичный проект был осуществлен Азербайджаном на территории иранской Астары. Однако теперь, как элемент архитектуры Международного транспортного коридора «Север - Юг», зависит от дальнейшего развития, лоббирования на самом верху, а также необходимых политических решений относительно режима соблюдения Азербайджанской Республикой антииранских экономических санкций, которые, как известно, являются одной из причин торможения транзита и торговли с Исламской Республикой.