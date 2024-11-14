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Битва за Купянск

Трамп возвращает Кеннеди

01:31 181

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выбрать Роберта Кеннеди–младшего в качестве нового главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позднее господин Трамп подтвердил эту информацию в соцсети X.

Авторы материала отметили, что этот возможный выбор со стороны республиканца «взбудоражит многих экспертов в области общественного здравоохранения» произошел после того, как господин Трамп после победы на выборах пообещал позволить господину Кеннеди–младшему «разгуляться» в этом вопросе.

«Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. <…> Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби», - приводит издание слова из победной речи Дональда Трампа.

Министерство здравоохранения и социальных служб США курирует Управление по контролю за продуктами и лекарствами, центры по контролю и профилактике различных заболеваний, национальные институты здравоохранения и общественные программы Medicare и Medicaid Services, которые обеспечивают медицинское обслуживание малоимущих, лиц в возрасте 65 лет и старше, а также инвалидов. Бюджет ведомства на 2024 финансовый год — $3,09 трлн долларов, что составляет 22,8% федерального бюджета США.

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