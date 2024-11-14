И Bank of China повернулся спиной к россиянам

Один из крупнейших банков Китая — Bank of China — начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, с точки зрения службы банка по комплаенсу, могут быть связаны с поставками в Россию, рассказали российским журналистам юристы.

В частности, компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из банка БЦК в Казахстане в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China, который выступал банком-корреспондентом для БЦК.

При этом руководство компании-плательщика не имело формальных связей с Россией. Эксперты констатируют, что китайские банки ужесточают проверки платежей, скорее всего, из опасений вторичных санкций.