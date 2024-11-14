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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Секретная встреча Маска с иранцами. Иранцы довольны

02:05 717

Близкий к будущему президенту США Дональду Трампу американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН, пишет The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Сообщается, что технологический миллиардер, главный советник избранного президента Дональда Трампа, обсудил пути разрядки напряженности между Ираном и Соединенными Штатами.

Иранские источники заявили, что встреча между Маском и послом Амиром Саидом Иравани длилась более часа и проходила в секретном месте. Иранцы, которые говорили на условиях анонимности, описали встречу как «позитивную» и «хорошую новость».

В штабе Трампа и сам Илон Маск не стали комментировать эту информацию.

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