Норвежский самолет вместо Таиланда сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно – Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки, информирует пресс-служба Бакинского аэропорта.

Согласно сообщению, самолет Boeing 787 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:55 по местному времени. В связи с изменением маршрута и увеличением продолжительности полета командир принял решение о дозаправке.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев оперативно обеспечил все необходимые условия для дозаправки и продолжения рейса», - говорится в сообщении пресс-службы.