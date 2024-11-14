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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

В России заявили о массовой атаке на регионы

09:05 485

Минувшей ночью средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Краснодарским краем, Белгородской областью, аннексированным Крымом и Азовским морем, заявляет Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — утверждается в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в соцсетях, что массированной атаке дронов подверглись два района: «Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах».

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