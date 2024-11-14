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Битва за Купянск

Франция стала главным покупателем российского газа

09:17 245

Ключевыми покупателями российского газа в Евросоюзе с января по август 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания, пишет РИА Новости на основе расчетов Евростата.

Всего за этот период Россия поставила в ЕС газа на €9 млрд.

Франция за первые восемь месяцев увеличила объем импорта газа из России на 30%, до €1,9 млрд. Венгрия сократила показатель на треть, до €1,6 млрд. Испания увеличила объем закупаемого российского газа до €1,4 млрд. В число крупных покупателей топлива из РФ также вошли Италия (€1,3 млрд) и Греция (€0,9 млрд).

В период с января по октябрь 2024 года Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%, до 26,52 млрд куб. м. В октябре прокачка российского газа в страны Европы составила 2,8 млрд куб. м, сообщали ранее российские СМИ.

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