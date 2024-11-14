Первый иностранный лидер уже у Трампа

Избранный президентом США Дональд Трамп начал встречаться с главами других государств, первым из которых стал президент Аргентины Хавьер Милей. Пресс-секретарь главы аргентинского государства опубликовал фото со встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

На встрече присутствовали сестра Хавьера Милея Карина, глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, а также американский предприниматель Илон Маск со своим ребенком.

В феврале Хавьер Милей в разговоре с Трампом выразил надежду на победу республиканца на выборах президента США, которые прошли 5 ноября 2024 года.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.