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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Первый иностранный лидер уже у Трампа

09:24 241

Избранный президентом США Дональд Трамп начал встречаться с главами других государств, первым из которых стал президент Аргентины Хавьер Милей. Пресс-секретарь главы аргентинского государства опубликовал фото со встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

На встрече присутствовали сестра Хавьера Милея Карина, глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, а также американский предприниматель Илон Маск со своим ребенком.

В феврале Хавьер Милей в разговоре с Трампом выразил надежду на победу республиканца на выборах президента США, которые прошли 5 ноября 2024 года.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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