Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»

За последние годы в Бакинском государственном университете (БГУ) расширяются научные исследования, направленные на охрану окружающей среды и борьбу с изменениями климата, а также реализуются различные проекты, направленные на экологическое просвещение и повышение экологической ответственности. Ученые, преподаватели и творческие студенты БГУ объединяются на платформе науки и образования, чтобы активно участвовать в исследовании экологических проблем и поиске их решений.

Университет, как центр науки, инноваций и образования, ставит своей целью стать инкубационным и акселерационным центром для студенческих инициатив и молодежного движения в области «зеленой экономики».

БГУ активно продвигает идеи устойчивого развития, создает в Университете образовательные программы, основанные на экологическом образовании и исследованиях, а также на продвижении экологической культуры. Университет внедряет решения, основанные на энергосбережении и экономии ресурсов, и реализует различные нововведения через создание инновационных эко-пространств.

В 2024 году БГУ стал членом Ассоциации устойчивого развития в высшем образовании (The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education).