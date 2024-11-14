Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»

Сегодня Азербайджан занимает активную позицию в вопросах разработки стратегических механизмов для обеспечения глобальной энергетической и экологической безопасности и перехода к «зеленой экономике». В указе президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года, утвердившем «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста» определены как один из пяти основных приоритетов.

За последние годы в Бакинском государственном университете (БГУ) расширяются научные исследования, направленные на охрану окружающей среды и борьбу с изменениями климата, а также реализуются различные проекты, направленные на экологическое просвещение и повышение экологической ответственности. Ученые, преподаватели и творческие студенты БГУ объединяются на платформе науки и образования, чтобы активно участвовать в исследовании экологических проблем и поиске их решений. Университет, как центр науки, инноваций и образования, ставит своей целью стать инкубационным и акселерационным центром для студенческих инициатив и молодежного движения в области «зеленой экономики». БГУ активно продвигает идеи устойчивого развития, создает в Университете образовательные программы, основанные на экологическом образовании и исследованиях, а также на продвижении экологической культуры. Университет внедряет решения, основанные на энергосбережении и экономии ресурсов, и реализует различные нововведения через создание инновационных эко-пространств. В 2024 году БГУ стал членом Ассоциации устойчивого развития в высшем образовании (The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education).

Отметим, что Ассоциация, созданная в 2005 году, объединяет более 900 высших учебных заведений и некоммерческих организаций из 22 стран мира, предоставляя преподавателям и студентам возможность участвовать в развитии устойчивых инноваций. БГУ постоянно совершенствует научно-педагогический потенциал и инфраструктуру для решения экологических проблем. На базе университета действует факультет экологии и почвоведения, состоящий из пяти кафедр, а также лаборатория экологической химии и охраны окружающей среды в Центре передового опыта по исследованиям, развитию и инновациям. В 2024 году в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики была создана клиника ECOLEAD при БГУ, целью которой является исследование незаконных действий против окружающей среды, предотвращение правонарушений в этой сфере, а также обмен накопленными знаниями и данными. В университете ведется подготовка специалистов на уровне бакалавриата по направлениям «Экология» и «Инженерия в области экологии», а также по таким магистерским программам, как «Экологическое право», «Химия окружающей среды», «Экологический химический мониторинг», «Экологическая химия», «Экологическая биология», «Биоразнообразие и охрана природы», «Биоэкология», «Методы охраны и восстановления окружающей среды» и др. Студенты БГУ разрабатывают проекты в областях «зеленой энергии» и «зеленых технологий» и представляют их на различных международных мероприятиях. Так, на прошедшем в 2024 году в Анталье (Турция) Аэрокосмическом и технологическом фестивале «TEKNOFEST-2024» студенческая и молодежная команда «ESST-6» из БГУ заняла третье место с проектом «E-tarım sulama», направленным на интеллектуальное решение экологических проблем. Цель проекта — создание и внедрение доступной по стоимости и качественной системы умного орошения, которая эффективно управляет расходом воды и сокращает ее потери, обеспечивая растения ровно тем количеством воды, которое им требуется. Планируемая в рамках проекта система капельного полива повысит эффективность и скорость процесса орошения, что позволит достигнуть большей урожайности в сельском хозяйстве.

На фоне проведения в Азербайджане масштабной конференции COP29 «Эко-пространство», открытое в БГУ 14 ноября, стало одним из уникальных и инновационных проектов университета, направленных на укрепление экологических знаний. «Эко-пространство» обеспечит студентов и исследователей более широкими знаниями и опытом в области охраны окружающей среды, а также станет местом для проведения различных мероприятий и организации досуга. На церемонии открытия присутствовали заместители председателя Милли Меджлиса (ММ) Зияфат Аскеров и Муса Гасымлы, председатели комитетов Анар Искендеров, Арзу Нагиев, Садых Гурбанов и Шахин Исмаилов, заместители председателей комитетов Фариз Исмаилзаде и Жаля Алиева, заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов, президент НАНА академик Иса Габиббейли и вице-президент академик Ирада Гусейнова, глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов, председатель ясамальской районной организации ПЕА Бахтияр Набиев, а также гости из Сербии, Южной Кореи, Нигерии, Ирака и других стран, участвующие в конференции COP29, представители компаний «LU-MUN Holding», «Bayramli Group», «Azecolab», а также различных организаций, научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский состав и студенты БГУ, многочисленные представители СМИ. На церемонии открытия ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что в рамках COP29, имеющего важное значение для борьбы с глобальными изменениями климата, университет, оставаясь верен своим традициям, реализовал новый уникальный пилотный проект. Ректор подчеркнул несколько ключевых особенностей «Эко-пространства»: «Здесь установлена аквапоническая система, привезенная из-за рубежа и оснащенная новейшими технологиями. Данная система функционирует на основе регулирования деятельности рыб и растений в едином цикле, что позволяет получать экологически чистую продукцию. Также здесь установлен биореактор, способствующий производству кислорода, и передовые технологии для измерения параметров воздуха и его качества в реальном времени. Энергоснабжение «Эко-пространства» в основном обеспечивается солнечными панелями, что подтверждает приверженность БГУ экологическим принципам и соответствие деятельности университета Целям устойчивого развития ООН».

Ректор добавил, что «Эко-пространство» предназначено в первую очередь для студентов, магистрантов и докторантов, но воспользоваться им смогут не только учащиеся БГУ, но и студенты других университетов, школ, лицеев и колледжей. «Я уверен, что этот проект будет успешным. В его реализации соблюден принцип государственно-частного партнерства. Ряд частных компаний, в том числе «Bayramli Group», «LU-MUN HOLDİNG» и «Azecolab», активно участвовали в создании этого пространства, внося свой вклад в научные исследования. Мы также выражаем особую благодарность министерству экологии и природных ресурсов за редкие растения и деревья, высаженные в «Эко-пространстве». «Эко-пространство» играет важную роль в обучении студентов методам производства «зеленой энергии» и «зеленой пищи», а также в формировании «зеленой атмосферы» с применением инновационных технологий и методов. Кроме того, оно способствует повышению осведомленности общества в вопросах экологии. На территории БГУ площадью около 1000 кв. м «Эко-пространство» объединяет современные технологии и экологические решения в особом подходе, создавая зоны для анализа различных экологических аспектов окружающей среды и практического применения научных знаний. Установленная здесь аквапоническая система демонстрирует в лабораторных условиях один из современных аграрных методов, основанный на рециркуляции воды, который позволяет добиться высокой производительности при минимальном потреблении воды. Этот цикличный метод выращивания растений и рыбы поддерживает концепцию «устойчивого сельского хозяйства». В биореакторах, установленных в «Эко-пространстве», создаются условия для производства биологических веществ с помощью микроорганизмов или биохимических процессов, что активно используется для получения биомассы, ферментов, антител, вакцин, биотоплива и других биотехнологических продуктов в промышленных масштабах. Биореакторы работают в закрытой системе с регулируемыми параметрами — температурой, уровнем pH, содержанием кислорода и скоростью перемешивания — оптимизируя среду для роста микроорганизмов. Микроводорослевый биореактор, установленный в «Эко-пространстве», посредством фотосинтеза преобразует углекислый газ в кислород и способствует образованию биомассы, которую можно использовать для производства биотоплива, кормов и других биопродуктов. Для повышения энергоэффективности и создания инфраструктуры возобновляемой энергии в «Эко-пространстве» применяются фотогальванические преобразователи (солнечные панели), обеспечивающие энергоснабжение (специальное освещение, питание электронных измерительных приборов, зарядка мобильных устройств и т.д.) за счет возобновляемых источников энергии. Это не только подтверждает приверженность университета экологическим принципам, но и предоставляет студентам знания о технологии эффективного использования экологически чистой энергии.

Для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды в цифровом формате и публикации результатов исследований на цифровых платформах в «Эко-пространстве» установлена цифровая эко-информационная система. Система цифрового мониторинга качества воздуха «AQMesh» позволяет при помощи различных сенсоров измерять концентрацию газов в атмосфере, таких как диоксид азота (NO₂), диоксид углерода (CO₂), озон (O₃), диоксид серы (SO₂) и другие вредные вещества, что дает возможность мгновенно отслеживать уровень загрязнения воздуха. Цифровая система мониторинга погоды «Davis Vantage Pro2» позволяет измерять такие параметры, как скорость и направление ветра, индекс охлаждения и нагрева воздуха за счет ветра, температура, влажность, давление и точка росы. Эти данные отображаются на специальном экране и доступны в мобильном приложении. Основные цели проекта включают информирование молодежи по вопросам экологии, изменения климата и сохранения природных ресурсов, а также развитие сотрудничества между университетом и государственными и неправительственными организациями, работающими в экологической сфере. В «Эко-пространстве» будут организованы интерактивные семинары и тренинги с участием студентов и преподавателей, а также образовательные мероприятия и практические семинары по экологическим вопросам. Отметим, что «Эко-пространство» будет работать под управлением Студенческого научно-технического центра БГУ, достигшего значительных международных успехов. В центре будут проводиться экотуры, походы и исследования различных экосистем. Студенты смогут участвовать в научных проектах и стажировках на экологические темы, а также в конкурсах на экологические проекты. Планируется разработка инновационных решений экологических проблем.