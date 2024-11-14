Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»
Сегодня Азербайджан занимает активную позицию в вопросах разработки стратегических механизмов для обеспечения глобальной энергетической и экологической безопасности и перехода к «зеленой экономике».
В указе президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года, утвердившем «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста» определены как один из пяти основных приоритетов.
За последние годы в Бакинском государственном университете (БГУ) расширяются научные исследования, направленные на охрану окружающей среды и борьбу с изменениями климата, а также реализуются различные проекты, направленные на экологическое просвещение и повышение экологической ответственности. Ученые, преподаватели и творческие студенты БГУ объединяются на платформе науки и образования, чтобы активно участвовать в исследовании экологических проблем и поиске их решений.
Университет, как центр науки, инноваций и образования, ставит своей целью стать инкубационным и акселерационным центром для студенческих инициатив и молодежного движения в области «зеленой экономики».
БГУ активно продвигает идеи устойчивого развития, создает в Университете образовательные программы, основанные на экологическом образовании и исследованиях, а также на продвижении экологической культуры. Университет внедряет решения, основанные на энергосбережении и экономии ресурсов, и реализует различные нововведения через создание инновационных эко-пространств.
В 2024 году БГУ стал членом Ассоциации устойчивого развития в высшем образовании (The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education).
Отметим, что Ассоциация, созданная в 2005 году, объединяет более 900 высших учебных заведений и некоммерческих организаций из 22 стран мира, предоставляя преподавателям и студентам возможность участвовать в развитии устойчивых инноваций.
БГУ постоянно совершенствует научно-педагогический потенциал и инфраструктуру для решения экологических проблем. На базе университета действует факультет экологии и почвоведения, состоящий из пяти кафедр, а также лаборатория экологической химии и охраны окружающей среды в Центре передового опыта по исследованиям, развитию и инновациям. В 2024 году в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики была создана клиника ECOLEAD при БГУ, целью которой является исследование незаконных действий против окружающей среды, предотвращение правонарушений в этой сфере, а также обмен накопленными знаниями и данными.
В университете ведется подготовка специалистов на уровне бакалавриата по направлениям «Экология» и «Инженерия в области экологии», а также по таким магистерским программам, как «Экологическое право», «Химия окружающей среды», «Экологический химический мониторинг», «Экологическая химия», «Экологическая биология», «Биоразнообразие и охрана природы», «Биоэкология», «Методы охраны и восстановления окружающей среды» и др.
Студенты БГУ разрабатывают проекты в областях «зеленой энергии» и «зеленых технологий» и представляют их на различных международных мероприятиях. Так, на прошедшем в 2024 году в Анталье (Турция) Аэрокосмическом и технологическом фестивале «TEKNOFEST-2024» студенческая и молодежная команда «ESST-6» из БГУ заняла третье место с проектом «E-tarım sulama», направленным на интеллектуальное решение экологических проблем. Цель проекта — создание и внедрение доступной по стоимости и качественной системы умного орошения, которая эффективно управляет расходом воды и сокращает ее потери, обеспечивая растения ровно тем количеством воды, которое им требуется. Планируемая в рамках проекта система капельного полива повысит эффективность и скорость процесса орошения, что позволит достигнуть большей урожайности в сельском хозяйстве.
На фоне проведения в Азербайджане масштабной конференции COP29 «Эко-пространство», открытое в БГУ 14 ноября, стало одним из уникальных и инновационных проектов университета, направленных на укрепление экологических знаний. «Эко-пространство» обеспечит студентов и исследователей более широкими знаниями и опытом в области охраны окружающей среды, а также станет местом для проведения различных мероприятий и организации досуга.
На церемонии открытия присутствовали заместители председателя Милли Меджлиса (ММ) Зияфат Аскеров и Муса Гасымлы, председатели комитетов Анар Искендеров, Арзу Нагиев, Садых Гурбанов и Шахин Исмаилов, заместители председателей комитетов Фариз Исмаилзаде и Жаля Алиева, заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов, президент НАНА академик Иса Габиббейли и вице-президент академик Ирада Гусейнова, глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов, председатель ясамальской районной организации ПЕА Бахтияр Набиев, а также гости из Сербии, Южной Кореи, Нигерии, Ирака и других стран, участвующие в конференции COP29, представители компаний «LU-MUN Holding», «Bayramli Group», «Azecolab», а также различных организаций, научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский состав и студенты БГУ, многочисленные представители СМИ.
На церемонии открытия ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что в рамках COP29, имеющего важное значение для борьбы с глобальными изменениями климата, университет, оставаясь верен своим традициям, реализовал новый уникальный пилотный проект. Ректор подчеркнул несколько ключевых особенностей «Эко-пространства»: «Здесь установлена аквапоническая система, привезенная из-за рубежа и оснащенная новейшими технологиями. Данная система функционирует на основе регулирования деятельности рыб и растений в едином цикле, что позволяет получать экологически чистую продукцию. Также здесь установлен биореактор, способствующий производству кислорода, и передовые технологии для измерения параметров воздуха и его качества в реальном времени. Энергоснабжение «Эко-пространства» в основном обеспечивается солнечными панелями, что подтверждает приверженность БГУ экологическим принципам и соответствие деятельности университета Целям устойчивого развития ООН».
Ректор добавил, что «Эко-пространство» предназначено в первую очередь для студентов, магистрантов и докторантов, но воспользоваться им смогут не только учащиеся БГУ, но и студенты других университетов, школ, лицеев и колледжей. «Я уверен, что этот проект будет успешным. В его реализации соблюден принцип государственно-частного партнерства. Ряд частных компаний, в том числе «Bayramli Group», «LU-MUN HOLDİNG» и «Azecolab», активно участвовали в создании этого пространства, внося свой вклад в научные исследования. Мы также выражаем особую благодарность министерству экологии и природных ресурсов за редкие растения и деревья, высаженные в «Эко-пространстве».
«Эко-пространство» играет важную роль в обучении студентов методам производства «зеленой энергии» и «зеленой пищи», а также в формировании «зеленой атмосферы» с применением инновационных технологий и методов. Кроме того, оно способствует повышению осведомленности общества в вопросах экологии. На территории БГУ площадью около 1000 кв. м «Эко-пространство» объединяет современные технологии и экологические решения в особом подходе, создавая зоны для анализа различных экологических аспектов окружающей среды и практического применения научных знаний.
Установленная здесь аквапоническая система демонстрирует в лабораторных условиях один из современных аграрных методов, основанный на рециркуляции воды, который позволяет добиться высокой производительности при минимальном потреблении воды. Этот цикличный метод выращивания растений и рыбы поддерживает концепцию «устойчивого сельского хозяйства».
В биореакторах, установленных в «Эко-пространстве», создаются условия для производства биологических веществ с помощью микроорганизмов или биохимических процессов, что активно используется для получения биомассы, ферментов, антител, вакцин, биотоплива и других биотехнологических продуктов в промышленных масштабах. Биореакторы работают в закрытой системе с регулируемыми параметрами — температурой, уровнем pH, содержанием кислорода и скоростью перемешивания — оптимизируя среду для роста микроорганизмов. Микроводорослевый биореактор, установленный в «Эко-пространстве», посредством фотосинтеза преобразует углекислый газ в кислород и способствует образованию биомассы, которую можно использовать для производства биотоплива, кормов и других биопродуктов.
Для повышения энергоэффективности и создания инфраструктуры возобновляемой энергии в «Эко-пространстве» применяются фотогальванические преобразователи (солнечные панели), обеспечивающие энергоснабжение (специальное освещение, питание электронных измерительных приборов, зарядка мобильных устройств и т.д.) за счет возобновляемых источников энергии. Это не только подтверждает приверженность университета экологическим принципам, но и предоставляет студентам знания о технологии эффективного использования экологически чистой энергии.
Для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды в цифровом формате и публикации результатов исследований на цифровых платформах в «Эко-пространстве» установлена цифровая эко-информационная система. Система цифрового мониторинга качества воздуха «AQMesh» позволяет при помощи различных сенсоров измерять концентрацию газов в атмосфере, таких как диоксид азота (NO₂), диоксид углерода (CO₂), озон (O₃), диоксид серы (SO₂) и другие вредные вещества, что дает возможность мгновенно отслеживать уровень загрязнения воздуха.
Цифровая система мониторинга погоды «Davis Vantage Pro2» позволяет измерять такие параметры, как скорость и направление ветра, индекс охлаждения и нагрева воздуха за счет ветра, температура, влажность, давление и точка росы. Эти данные отображаются на специальном экране и доступны в мобильном приложении.
Основные цели проекта включают информирование молодежи по вопросам экологии, изменения климата и сохранения природных ресурсов, а также развитие сотрудничества между университетом и государственными и неправительственными организациями, работающими в экологической сфере. В «Эко-пространстве» будут организованы интерактивные семинары и тренинги с участием студентов и преподавателей, а также образовательные мероприятия и практические семинары по экологическим вопросам.
Отметим, что «Эко-пространство» будет работать под управлением Студенческого научно-технического центра БГУ, достигшего значительных международных успехов. В центре будут проводиться экотуры, походы и исследования различных экосистем. Студенты смогут участвовать в научных проектах и стажировках на экологические темы, а также в конкурсах на экологические проекты. Планируется разработка инновационных решений экологических проблем.
Мероприятия в рамках проекта ориентированы не только на студентов БГУ, но и на учеников общеобразовательных школ и студентов других вузов, а также на широкую общественность. В «Эко-пространстве» будет вестись активная просветительская работа по охране окружающей среды, способствуя укреплению социальной деятельности БГУ.
В зеленых зонах «Эко-пространства» высажены редкие растения, представленные министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, включая гирканский самшит (Buxus hyrcana), олеандр (Nerium Oleander), европейский багрянник (Cercis siliquastrum), японский бирючина (Ligustrum japonicum texanum), данае ветвистая (Danae racemosa), вечнозеленая калина (Viburnum tinus), западная туя (Thuja occidentalis) и другие. Также установлены скамейки с элементами национального дизайна.
Проект «Эко-пространство», направленный на поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, способствует экологическому просвещению молодежи и широкой общественности, повышая осведомленность о важности охраны природы. Проект охватывает такие цели, как ЦУР-4 (Качественное образование) через продвижение экологического образования, ЦУР-11 (Устойчивые города и сообщества) за счет увеличения зеленых зон в городах и обеспечения экологической устойчивости, ЦУР-13 (Борьба с изменением климата) путем реализации мер по адаптации к изменениям климата и рациональному использованию возобновляемой энергии и природных ресурсов, ЦУР-15 (Сохранение экосистем суши) с акцентом на защиту и восстановление биоразнообразия, а также ЦУР-17 (Партнерство в интересах устойчивого развития) через сотрудничество с местными и международными партнерами для обмена ресурсами и опытом в экологической сфере.
Проект может служить важным примером в достижении ЦУР благодаря экологическому образованию и обеспечению устойчивости биоразнообразия и экосистем.
БГУ планирует тесное сотрудничество не только с местными, но и с международными экологическими организациями, чтобы привнести в Азербайджан передовой опыт в сфере охраны окружающей среды и повысить международное признание деятельности местных организаций. В рамках волонтерских программ будут созданы возможности для участия студентов в экологических проектах как на местном, так и на международном уровне.
Проект «Эко-пространство» станет многоплановой платформой, способствующей более широкому использованию зеленых технологий и внедрению экологического подхода в научные исследования среди учащихся, студентов и молодых исследователей. Он также призван укрепить связи между молодежью на пути к превращению Азербайджана в страну «зеленого роста».
«Эко-пространство» создано в рамках государственно-частного партнерства при участии БГУ, компаний «Bayramli Group», «LU-MUN Holding» и «Azecolab», а также при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики. Каждый партнер вносит свой вклад в развитие проекта, поддерживая его долгосрочное использование и повышение его пользы для общества в соответствии с принципами устойчивого развития.