Новое заявление Трампа о войне в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время одного из мероприятий во Флориде выразил сожаление из-за гибели людей в результате боевых действий в Украине, «…это солдаты или люди, находящиеся в городах», сообщает CNN.
По его словам, он видел сообщения, согласно которым «за три дня убиты тысячи людей». «Они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах…» — заявил новоизбранный президент.
Трамп утверждает, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне.
«Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война — ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться, — сказал новоизбранный американский президент. — Мы будем работать над этим».
Трамп в ходе предвыборной гонки не раз обещал закончить войну в Украине. Он утверждал, что способен сделать это за 24 часа.