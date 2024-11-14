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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Новое заявление Трампа о войне в Украине

09:53 3813

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время одного из мероприятий во Флориде выразил сожаление из-за гибели людей в результате боевых действий в Украине, «…это солдаты или люди, находящиеся в городах», сообщает CNN.

По его словам, он видел сообщения, согласно которым «за три дня убиты тысячи людей». «Они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах…» — заявил новоизбранный президент.

Трамп утверждает, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне.

«Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война — ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться, — сказал новоизбранный американский президент. — Мы будем работать над этим».

Трамп в ходе предвыборной гонки не раз обещал закончить войну в Украине. Он утверждал, что способен сделать это за 24 часа.

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