Как уже сообщалось, новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национального разведывательного агентства с годовым бюджетом 43,5 миллиарда долларов кандидатуру бывшего члена Палаты представителей 43-летней Тулси Габбард, что вызвало одновременно и нескрываемое удивление, и громкий скандал. Главным образом, потому, что Габбард известна открытой пророссийской позицией. Так, близкая к спецслужбам украинская организация «Миротворец» еще в 2022 году внесла имя Тулси Габбард в список «врагов Украины». Поводом стало предполагаемое, но не доказанное участие, возможно, будущего директора Национального разведывательного агентства США «в информационных спецоперациях России против Украины», а также подозрения в том, что она является пособницей Российской Федерации и «возможно, агентом российских спецслужб». Как известно, Тулси Габбард представляла в Конгрессе Демократическую партию, однако в 2022 году вышла из ее рядов, объявила себя «независимым политиком», а в 2024 году присоединилась к Республиканской партии и активно участвовала в предвыборной кампании Дональда Трампа.

И вот что любопытно: прошедшая иракскую войну подполковник в отставке Тулси Габбард фигурирует не только в списке врагов Украины, но и в черном списке Министерства иностранных дел Азербайджана как один из самых проармянски настроенных американских политиков. В сентябре 2017 года Габбард вместе с несколькими проармянскими членами Палаты представителей посетила Ханкенди на оккупированных в тот момент азербайджанских территориях, после чего была автоматически внесена Азербайджаном в список «нежелательных лиц». Важно уточнить, что это была первая группа членов Конгресса США, не только посетившая оккупированные территории Азербайджанской Республики, но и открыто выразившая поддержку сепаратистскому режиму. В делегацию входили как демократы, так и республиканцы. Конгрессвумен Тулси Габбард, представлявшая тогда штат Гавайи, прилетела в Ханкенди вместе с другими членами Конгресса, известными защитниками армянских интересов Фрэнком Паллоуном, Анной Эш, Джеки Спейер, Дэвидом Валадао и Джеймсом Сенсенбреннером.

Перед этой поездкой, которая была организована и профинансирована Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), представители Конгресса США вначале встретились в Ереване с тогдашним лидером Армении Сержем Саргсяном и представителями МИД Армении, после чего военный вертолет армянской армии доставил их в аэропорт Ходжалы. После встречи с руководством сепаратистского режима (большинство в настоящее время находится под следствием в Баку — ред.) Габбард и ее коллеги посетили Шушу. Тулси Габбард также известна своей жесткой позицией в отношении Турции. Осенью 2020 года, во время 44-дневной Карабахской войны, она резко критиковала официальную Анкару, назвав ее «прямым участником» конфликта и призвав тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео оказать давление на Турцию. В 2019 году Габбард выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии, но проиграла Джо Байдену. Отметим, что в ходе президентской кампании она продолжала защищать интересы армян, за что Армянский национальный комитет Америки поддержал ее кандидатуру, как, собственно, поддерживает сегодня выдвижение Габбард на пост директора Национальной разведки. Стоит отметить, что Тулси Габбард — не единственная проармянская политическая фигура, которой Дональд Трамп предложил ключевую должность.

Марко Рубио, чье назначение на пост госсекретаря США, по данным Associated Press, не вызывает сомнений, известен не только жесткой позицией в отношении Ирана и Китая, но также активным сотрудничеством с Армянским национальным комитетом. В сентябре прошлого года Рубио обвинил Баку в «этнической чистке» армянского населения и поддержал во время антитеррористических операций Азербайджана в Карабахе проект резолюции Сената о санкциях против Баку. Бывший политический соперник Трампа, бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, который вместе с Илоном Маском возглавит Агентство по повышению эффективности работы правительства США, в прошлом году неоднократно критиковал Азербайджан, обещая в случае избрания президентом признать независимость так называемой «НКР». В одном из выступлений Рамасвами даже представил кадры разрушений в Барде, нанесенных армянской армией в ходе 44-дневной войны как «доказательство разрушений Азербайджаном мирных армянских городов».

Ну и, наконец, Роберт Кеннеди-младший – активно поддерживаемый армянской диаспорой независимый кандидат в президенты США, снявший свою кандидатуру и примкнувший к лагерю Трампа. В ходе предвыборной кампании потомок Кеннеди – заядлый наркоман, которому, по собственному признанию, «черви съели мозги», запомнился абсурдными антиазербайджанскими заявлениями. Например, общением «восстановить суверенитет Армении над Карабахом», если станет президентом, а также гарантировать «право на самоопределение» армян в Карабахе. Отметим, что и Дональд Трамп, и Джо Байден, будучи фаворитами предвыборной гонки, старательно дистанцировались от «армянского вопроса». В результате армянской диаспоре США, чтобы удержать эту тему в повестке, не оставалось ничего другого, кроме как поддерживать таких аутсайдеров, как Рамасвами и Кеннеди.