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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Товарищ Ким испытал дроны-камикадзе и дал приказ

10:21 976

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых ударных дронов-камикадзе и приказал в кратчайшие сроки начать массовое производство этих вооружений.

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству», - передало агентство.

Северокорейский лидер отметил, что конкуренция в вопросе использования военных беспилотников растет по всему миру: «Такие объективные изменения требуют срочного обновления многих разделов военной теории, практики и образования».

Беспилотные аппараты разработали в северокорейском Беспилотном авиационном технологическом объединении. ЦТАК указывает, что представленные БПЛА, среди которых «ударные беспилотники–смертники», выполнили полет по определенным разным тактическим маршрутам на суше и на море и «точно поразили мишень».

По данным Reuters, Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей, в частности, над Сеулом и в бесполетной зоне вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В этой связи Республика Корея была вынуждена развернуть противовоздушную оборону для сбития дронов.

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