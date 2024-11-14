Товарищ Ким испытал дроны-камикадзе и дал приказ

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых ударных дронов-камикадзе и приказал в кратчайшие сроки начать массовое производство этих вооружений.

«Ким подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству», - передало агентство.

Северокорейский лидер отметил, что конкуренция в вопросе использования военных беспилотников растет по всему миру: «Такие объективные изменения требуют срочного обновления многих разделов военной теории, практики и образования».

Беспилотные аппараты разработали в северокорейском Беспилотном авиационном технологическом объединении. ЦТАК указывает, что представленные БПЛА, среди которых «ударные беспилотники–смертники», выполнили полет по определенным разным тактическим маршрутам на суше и на море и «точно поразили мишень».

По данным Reuters, Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей, в частности, над Сеулом и в бесполетной зоне вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В этой связи Республика Корея была вынуждена развернуть противовоздушную оборону для сбития дронов.