«Потрясающий» арсенал хуситов «шокировал» Пентагон

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокировало меня», — сказал Лаплант, отметив, что хуситы «становятся страшными».

Издание отмечает, что из-за баллистических и крылатых ракет, которые появились на вооружении хуситов, группировка угрожает практически каждому проходящему по Красному морю судну — как гражданскому, так и военному. Опрошенные порталом эксперты отметили, что хуситы фактически единственные «иранские доверенные лица», имеющие противокорабельные баллистические ракеты

12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил, что повстанцы якобы атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» и два эсминца. Операция против эсминцев была проведена в Красном море, против авианосца — в Аравийском море. Атаки провели с помощью ракет и беспилотников, уточнил Сариа. По его словам, операции продолжались восемь часов, группировка «достигла своих целей». Спустя сутки Пентагон подтвердил атаку на эсминцы, однако опроверг данные об атаке на авианосец. «Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.