USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Али Асадов встретился со Штайнером

10:43 1139

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером.

Согласно сообщению Кабинета Министров, на встрече была выражена уверенность в том, что проходящая в Баку СОР29 сыграет важную роль в поощрении глобальных инициатив, направленных на снижение воздействий изменения климата и использование зеленой энергии.

Было рассмотрено долгосрочное эффективное партнерство между Азербайджаном и ПРООН, в том числе взаимодействие в области реализации Целей устойчивого развития, совместные проекты, обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.

Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 360
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
12:05 355
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 1161
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1140
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7439
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО» статья концептуальная
09:42 1107
Новое заявление Трампа о войне в Украине
Новое заявление Трампа о войне в Украине
09:53 3825
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика
00:43 4281
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
14 ноября 2024, 18:18 7321
В России заявили о массовой атаке на регионы
В России заявили о массовой атаке на регионы
09:05 2440
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
01:31 6078

ЭТО ВАЖНО

Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 360
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
12:05 355
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 1161
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1140
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7439
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО» статья концептуальная
09:42 1107
Новое заявление Трампа о войне в Украине
Новое заявление Трампа о войне в Украине
09:53 3825
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика
00:43 4281
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
14 ноября 2024, 18:18 7321
В России заявили о массовой атаке на регионы
В России заявили о массовой атаке на регионы
09:05 2440
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
01:31 6078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться