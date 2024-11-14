Али Асадов встретился со Штайнером

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером.

Согласно сообщению Кабинета Министров, на встрече была выражена уверенность в том, что проходящая в Баку СОР29 сыграет важную роль в поощрении глобальных инициатив, направленных на снижение воздействий изменения климата и использование зеленой энергии.

Было рассмотрено долгосрочное эффективное партнерство между Азербайджаном и ПРООН, в том числе взаимодействие в области реализации Целей устойчивого развития, совместные проекты, обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.