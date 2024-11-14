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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Российский генпрокурор в Баку

10:52 1035

Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, он примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), передает Интерфакс.

В ходе визита Краснов проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.

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