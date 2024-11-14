Российский генпрокурор в Баку
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, он примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), передает Интерфакс.
В ходе визита Краснов проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.