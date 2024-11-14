Россияне переезжают из греческой в турецкую часть Кипра

Из-за западных санкций, к которым в том числе присоединилась Республика Кипр, проживающие в греческой части острова россияне все чаще переезжают жить в турецкую северную часть, пишет The Econimist.

По данным журнала, точное число живущих на севере россиян трудно оценить, однако демограф из Никосии Мете Хатай подсчитал, что сейчас там порядка 20 тыс. русских и украинцев. При этом, пишет The Econimist, это осложнило ситуацию на острове, поскольку население Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) небольшое и составляет около 550 тыс. человек.

Журнал напоминает, что до 2022 года множество богатых россиян стекались именно в греческую часть Кипра. Так, Лимассол, второй по величине город Республики Кипр, был назван местными «Лимассолград» из-за обилия русских. Однако после начала войны РФ против Украины у греческого Кипра и его банков не было другого выбора, кроме как подчиниться санкциям против России, рассказал замглавы политики безопасности в Министерстве иностранных дел республики Теодорос Гоцис.