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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

«План стойкости» от Зеленского для украинцев

11:15 910

Власти Украины активно работают над внутренним планом действий для страны во время войны - «планом стойкости». Об этом, в частности, заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский, его Офис опубликовал некоторые подробности плана.

«План того, что нужно, чтобы Украина выстояла», состоит из 10 пунктов. «Мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы», — описывает план Офис президента Украины.

План, в частности, будет включать в себя пункт о культурном суверенитете — «то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии». Предполагается «производство украинского контента, и ради этого реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине», сообщил Офис президента Украины.

Также в «план стойкости» войдет пункт о безопасности. «Это — основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку», говорится в опубликованном Офисом президента Украины сообщении.

Кроме того, в плане есть пункт об энергетике и оружии, как производству его внутри страны, так и поставкам от западных союзников.

Жителям Украины «план стойкости» собираются представить на следующей неделе.

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