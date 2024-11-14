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Битва за Купянск

Крупнейшая кража криптовалюты: хакер из России получил пять лет

11:21 820

Гражданин России и США Илья Лихтенштейн приговорен к пяти годам тюрьмы в США за отмывание доходов от одной из крупнейших в истории краж криптовалюты, сообщает BBC.

Лихтенштейн признал себя виновным в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже почти 120 000 биткоинов. На тот момент сумма украденного оценивалась в 71 млн долларов, однако затем с учетом резкого подорожания биткоина возросла до 4,5 млрд долларов. По текущему курсу это более 10 млрд долларов.

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, изъятые в рамках этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.

Лихтенштейн, который находится в тюрьме с момента своего ареста в феврале 2022 года, выразил раскаяние в содеянном. Он также сказал, что после отбытия наказания надеется применить свои навыки в борьбе с киберпреступностью. Вместе с Лихтенштейном была арестована его супруга Хезер Морган, которая в прошлом году признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей должен быть вынесен 18 ноября.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал передовые хакерские инструменты для взлома биржи Bitfinex. Вместе с супругой он «использовал множество сложных методов отмывания» этих денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США. Эти методы включали использование фиктивных личностей, перевод средств в различные криптовалюты и покупку золота. Лихтенштейн, родившийся в России и выросший в США, встречался с курьерами во время семейных поездок и переводил отмытые деньги на родину, утверждают прокуроры. Часть выведенных средств была потрачена на различные покупки — например, на подарочную карту магазина Walmart на 500 долларов. Покупки с этой карты во многом и помогли выйти на след преступников, говорилось в судебных документах.

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