Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Палестина.

Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе.

Верю, что наши дружеские отношения и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться», - говорится в поздравительном послании главы азербайджанского государства.