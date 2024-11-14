USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу

11:25 1169

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Палестина.

Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе.

Верю, что наши дружеские отношения и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться», - говорится в поздравительном послании главы азербайджанского государства.

Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 378
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
12:05 365
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 1170
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1143
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7441
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО» статья концептуальная
09:42 1112
Новое заявление Трампа о войне в Украине
Новое заявление Трампа о войне в Украине
09:53 3832
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика
00:43 4283
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
14 ноября 2024, 18:18 7322
В России заявили о массовой атаке на регионы
В России заявили о массовой атаке на регионы
09:05 2446
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
01:31 6082

ЭТО ВАЖНО

Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 378
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
12:05 365
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 1170
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1143
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7441
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО»
Новый уникальный проект БГУ – «ЭКО-ПРОСТРАНСТВО» статья концептуальная
09:42 1112
Новое заявление Трампа о войне в Украине
Новое заявление Трампа о войне в Украине
09:53 3832
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика
00:43 4283
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
14 ноября 2024, 18:18 7322
В России заявили о массовой атаке на регионы
В России заявили о массовой атаке на регионы
09:05 2446
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
Трамп назначит экс-наркомана с червями в голове министром здравоохранения
01:31 6082
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться