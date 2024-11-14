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Битва за Купянск

Американские самолеты-разведчики в Шотландии

Из-за «активности» России
11:36 340

На фоне обеспокоенности активностью России в Северной Атлантике и Арктике США впервые со времен холодной войны размещают самолеты разведки P-8A Poseidon на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии, пишет The Times со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.

«Мы постоянно сотрудничаем с вооруженными силами США, одним из наших ближайших союзников по НАТО. Присутствие военно-морских патрульных самолетов в Лоссимуте позволяет нашим войскам обеспечивать безопасность на море, укрепляя оборону Великобритании и НАТО», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что «недавно был завершен шестилетний проект стоимостью £350 млн ($440 млн)» по модернизации авиабазы в Лоссимуте, однако «присутствие» Boeing P-8A Poseidon не означает полноценного базирования США.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, численность экипажа — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

Американское «присутствие» в Шотландии продолжалось почти 30 лет, отмечает издание. В 1992 году США закрыли свою базу в Холи-Лох, в 1995-м — в Махриханише, а в 1997 году — в Эдзелле. О возвращении в Лоссимут США объявили в минувшем мае.

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