Народного артиста России Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы, у певца накопилось свыше 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, пишут российские СМИ.

Сообщается, что с декабря 2023 года Киркоров нарушил ПДД 31 раз на своем Rolls-Royce. Чаще всего исполнитель превышал скорость, не соблюдал требования разметки и оставлял машину в неположенном месте. Он задолжал 24 тыс. рублей за эти нарушения.

Судебные приставы возбудили против артиста исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия автомобиля.