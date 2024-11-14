США вместе с союзниками ответят России «скоординированным набором политических решений», если подтвердится информация о присутствии военных из Северной Кореи в Курской области. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украины, иных», – сказал Салливан, подчеркнув, что Штаты будут действовать вместе с союзниками и партнерами в Евросоюзе, Южной Корее, Японии.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил об участии 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области.