«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией до конца года.
По словам министра, переговорный процесс состоит из двух компонентов: «Одним из них являются физические контакты, и это имеет важность. В настоящее время основное внимание азербайджанской делегации сосредоточено на COP. По этой причине проведение очных встреч до декабря невозможно. Декабрь или январь – другой вопрос. Конкретной договоренности по этому поводу пока нет. Помимо очных встреч, работа над документом продолжается».