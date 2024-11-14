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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

«Конкретной договоренности пока нет»: Байрамов о мире Баку и Еревана

12:05 367

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией до конца года.

По словам министра, переговорный процесс состоит из двух компонентов: «Одним из них являются физические контакты, и это имеет важность. В настоящее время основное внимание азербайджанской делегации сосредоточено на COP. По этой причине проведение очных встреч до декабря невозможно. Декабрь или январь – другой вопрос. Конкретной договоренности по этому поводу пока нет. Помимо очных встреч, работа над документом продолжается».

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