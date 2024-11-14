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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

В Шереметьево задержали гражданина Азербайджана

12:15 468

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего из Стамбула, незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 2,6 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у пассажира, прибывшего из Стамбула. Нарушителем оказался 35-летний гражданин Азербайджана, остановленный на зеленом коридоре. Когда во время таможенного контроля сработал металлоискатель, мужчина пояснил, что кроме сигарет и зажигалки в его карманах ничего нет», - цитирует ТАСС сообщение.

В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили у гражданина Азербайджана 93 ювелирных изделия в свертках полиэтиленовых пакетов: кольца, подвески и серьги. Пассажир заявил, что все это - подарки родственникам. «Согласно заключению эксперта, изделия выполнены из золота 585-й пробы со вставками из фианитов. Таможенным органом партия признана коммерческой, а украшения изъяты», - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

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