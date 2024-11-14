Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку

Отказ французского министра от участия в COP29 является неконструктивным подходом, сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, оставаться в стороне от климатической проблемы под любым предлогом и не участвовать в конференции является неверным шагом Франции – ведущей страны ЕС.

«Азербайджан никогда не смешивает тему климата с азербайджано-французскими отношениями. У нас были мероприятия и до СОР, и французские переговорщики и представители Франции всегда приглашались и участвовали в них. Наша команда СОР работала с ними очень конструктивно. Как я отметил выше, неучастие Франции – это их собственный выбор», - подчеркнул министр.