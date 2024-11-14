Протеже Трампа хотел принять Россию в НАТО

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) на пост генпрокурора США, ранее говорил, что в НАТО лучше принять Россию, а не Украину, сообщают украинские СМИ. С соответствующим заявлением он выступил в эфире Newsmax в июле 2023 года.

«Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО — Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на Кубе, в 90 милях от США. Если выбирать кого взять в НАТО — Россию или Украину, то можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал тогда Гетц.

Он является членом Палаты представителей Конгресса от первого избирательного округа Флориды с 2017 года. Политик — ярый сторонник Дональда Трампа, заявлял о фальсификации выборов 2020 года и выступал за импичмент Джо Байдена. Он также был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе в декабре 2022 года, а позже инициировал резолюцию с требованием прекратить оказывать помощь Украине.

Представляя кандидатуру Гетца на пост генпрокурора, Трамп заявил, что тот «положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в министерстве».

Тем не менее опрошенные NBC News чиновники Минюста заявили, что были шокированы выбором Трампа, поскольку Гетц никогда ранее не работал прокурором, а также делал сомнительные заявления, похожие на «теории заговора».