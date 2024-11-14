USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Протеже Трампа хотел принять Россию в НАТО

13:04 1290

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) на пост генпрокурора США, ранее говорил, что в НАТО лучше принять Россию, а не Украину, сообщают украинские СМИ. С соответствующим заявлением он выступил в эфире Newsmax в июле 2023 года.

«Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО — Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на Кубе, в 90 милях от США. Если выбирать кого взять в НАТО — Россию или Украину, то можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал тогда Гетц.

Он является членом Палаты представителей Конгресса от первого избирательного округа Флориды с 2017 года. Политик — ярый сторонник Дональда Трампа, заявлял о фальсификации выборов 2020 года и выступал за импичмент Джо Байдена. Он также был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе в декабре 2022 года, а позже инициировал резолюцию с требованием прекратить оказывать помощь Украине.

Представляя кандидатуру Гетца на пост генпрокурора, Трамп заявил, что тот «положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в министерстве».

Тем не менее опрошенные NBC News чиновники Минюста заявили, что были шокированы выбором Трампа, поскольку Гетц никогда ранее не работал прокурором, а также делал сомнительные заявления, похожие на «теории заговора».

Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 16
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 4744
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 3275
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 2744
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 11674
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 7415
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 10410
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 3595
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 2648
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1849
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7814

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 16
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 4744
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 3275
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 2744
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 11674
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 7415
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 10410
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 3595
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 2648
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1849
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться