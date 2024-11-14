Путин позвонил Алиеву

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, обсудив в том числе вопросы практической реализации некоторых взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

"В контексте договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан в августе с. г., а также с учетом недавних контактов в Баку председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта", - проинформировали в Кремле.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.