10 дней, прошедших после избрания Дональда Трампа, потрясли Вашингтон и в будущем потрясут мир. Конечно, пока этот мир находится в изумлении и растерянности, видя, как стремительно растет команда фриков, которых будущий президент уже начал расставлять на ключевых постах. Последним из них, как уже сообщал haqqin.az, стал нерадивый потомок славной династии Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший, который когда-то сообщил со ссылкой на медиков, что неизвестный науке червь съел часть его мозга. Его Трамп прочит на пост министра здравоохранения США.

Интересно, есть ли в мире другая страна, где министр здравоохранения категорически выступал бы против использования вакцины от ковида? А ведь этот джентльмен сделал отрицание вакцины своим главным рефреном в течение последних лет. За пандемию коронавируса в Америке умерли 1,1 миллиона человек. Страшно подумать, сколько бы погибло, если бы тогда Кеннеди-младший был у руля эпидемиологических служб страны. Это, конечно, внутреннее дело Штатов. Хотите министра с червями в голове, который к тому же был судим за хранение наркотиков, — пожалуйста. Но есть новые назначенцы, чья роль в будущем правительстве страны вызывает серьезную тревогу за рубежом. И первая в этом ряду — 43-летняя Тулси Габбард, в прошлом конгрессвумен от Гавайев. На выборах 2020 года она играла в команде демократов, но уступила на праймериз Джо Байдену и довольно скоро решила, что республиканцы будут для нее предпочтительнее. Во время нынешней кампании она все время была рядом с Трампом и до такой степени заслужила его доверие, что он теперь предложил ее, не имеющую никакого опыта работы в спецслужбах, директором Национальной разведки. А ведь это более чем серьезное ведомство, которое контролирует работу ЦРУ и других 18 секретных служб Америки, можно сказать, мозг всей разведывательной деятельности США. Или там тоже завелись черви?

Однако утверждение в Сенате Тулси Габбард далеко не гарантировано. У нее не одна, а две «ахиллесовы пяты» - по одной на каждой ноге. Первая связана с ее комментариями по войне в Украине. Всего несколько часов спустя после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года она написала в социальной сети X, что «войну и страдания» можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и ее союзники признали законную обеспокоенность России тем, что Украина может присоединиться к НАТО». Месяц спустя Габбард объявила о 25 или более созданных США биолабораторий на территории Украины, цель которых начать распространять в нужный момент смертельные патогены. Нехай теперь поищет эти biolabs, если Трамп все-таки протащит ее в кресло главного американского разведчика. Украинская организация «Миротворец» объявила Габбард «агентом Москвы». На эту тему, как сообщает Washington Post, еще в 2022 году пошутил скандально известный телеведущий Владимир Соловьев. В одном из своих ток-шоу он назвал ее «нашей подругой» в США и шутя объявил «российским агентом».

Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. «Тулси Габбард ретранслирует фальшивую российскую пропаганду, - сказал сенатор-республиканец Митт Ромни в марте 2022 года, после того как эта дама обнаружила в Украине секретные биолаборатории. - Эта чудовищная ложь может стоить многих жизней». Ее нынешняя позиция по вооруженному конфликту в Украине совершенно не артикулирована. Но, вероятно, сохраняет актуальность ее высказанное ранее мнение о том, что «невозможно представить себе, будто Украина победит Россию». Габбард точно поддержит своего босса, если он будет призывать Киев отказаться от захваченных Россией территорий и от вступления в НАТО. Второй «пятой» Тулси Габбард является Сирия и ее контакты с Башаром Асадом. В этой стране она побывала в 2017 году как член Палаты представителей Конгресса США и там дважды встретилась с Башаром Асадом. В интервью Джеку Тепперу из CNN она сказала, что «эти встречи не планировались, но, когда подвернулась возможность, она этим воспользовалась». Нет ничего незаконного в том, что время от времени американские конгрессмены ездят за рубеж и там встречаются с лидерами иностранных государств. Но исключительно редко — почти никогда они не позволяют себе роскошь общения с теми руководителями, которые ведут войну против собственного народа и представляет враждебные Америке страны.

Вояж Габбард в Сирию стоил ей номинации в 2020 году. «Что вы скажете демократическим избирателям, которые знают, что вы туда поехали? - спрашивала ее Кейси Хант из телеканала MSNBC в 2019 году. - Что вы скажете американским военным в Сирии, противостоящим Асаду?». «Американские войска были там размещены, не понимая, в чем их миссия и цель», - ответствовала она. Эти и другие ответы вынудили ее прекратить участие в президентской кампании 2020 года. А что теперь? «Ее поездка в Сирию была возмутительной и тогда, и сейчас остается таковой, - говорит Чарльз Листер, директор сирийских программ в Институте Ближнего Востока. – Нежелание Габбард признать преступления Асада многое говорит о ее взглядах». Но сейчас ставки возросли многократно в связи с «особым мнением» предполагаемого директора по национальной разведке Габбард в отношении Асада и Путина. «Вы действительно хотите, чтобы у нее были все топ-секреты Соединенных Шатов и наших разведывательных служб, тогда как она совершенно явно находится в кармане Путина?» - спрашивает сенатор Элизабет Уоррен. Серьезный вопрос, и он точно прозвучит на слушаниях по утверждению сеньоры Габбард в Сенате.