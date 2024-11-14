Восстание в Сухуми: потасовки с силовиками, выстрелы...

В Сухуми у здания «парламента» проходит массовый митинг против инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой. Его участники называют этот договор попыткой «угодить Москве в ущерб интересам Абхазии».

На переговоры к протестующим вышли «глава МВД» Роберт Киут и «председатель СГБ» Дмитрий Кучуберия. Они пообещали передать требования участников акции Аслану Бжания.

Протестующие полностью окружили комплекс правительственных зданий.

После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента, передает ТАСС. Представители оппозиции в Сухуми направились к зданию администрации «президента» Абхазии. Участники акции протеста протаранили ворота перед администрацией грузовым автомобилем.

Телеграм-каналы утверждают, что лидер сепаратистской Абхазии Аслан Бжания покинул здание своей администрации