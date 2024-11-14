Восстание в Сухуми: потасовки с силовиками, выстрелы...
В Сухуми у здания «парламента» проходит массовый митинг против инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой. Его участники называют этот договор попыткой «угодить Москве в ущерб интересам Абхазии».
На переговоры к протестующим вышли «глава МВД» Роберт Киут и «председатель СГБ» Дмитрий Кучуберия. Они пообещали передать требования участников акции Аслану Бжания.
Протестующие полностью окружили комплекс правительственных зданий.
После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента, передает ТАСС. Представители оппозиции в Сухуми направились к зданию администрации «президента» Абхазии. Участники акции протеста протаранили ворота перед администрацией грузовым автомобилем.
Телеграм-каналы утверждают, что лидер сепаратистской Абхазии Аслан Бжания покинул здание своей администрации
* * * 14:24
Похожие на выстрелы звуки раздались у здания «парламента Абхазии» в Сухуми, передает ТАСС.
Чуть ранее оппозиция в Абхазии предприняла вторую попытку прорыва в здание «парламента». Находящиеся на месте «сотрудники силовых структур» сдерживают и оттесняют митингующих. Применены как минимум две дымовые шашки. Против протестующих использовали слезоточивый газ.
* * * 14:10
Ситуация у «парламента» Абхазии накаляется. Телеграм-каналы утверждают, что на месте был применен газ.
Ранее протестующие с помощью машины снесли часть забора и проникли на территорию, прилегающую к зданию «парламента». Были потасовки между участниками акции и силовиками. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Им также удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить проход, образовавшийся после снесения части ограждения.
November 15, 2024
* * * 13:34
Представители «оппозиции» в Абхазии (отколовшийся от Грузии регион), протестующие против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории региона, протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались в «здание парламента», передает ТАСС.
Протестующие начали закидывать «представителей правоохранительных органов» камнями и палками. Местные паблики сообщают о потасовках между участниками акции и силовиками.
«Абхазские власти» намеревались рассмотреть 15 ноября проект инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой. Митингующие называют этот договор попыткой «угодить Москве в ущерб интересам Абхазии».
Между тем протестующие потребовали проведения сессии и проголосовать «против» утверждения проекта.
November 15, 2024
November 15, 2024