USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Грузия вновь хочет примирить Азербайджан и Армению

13:43 677

Грузия готова выполнить роль посредника в переговорах между Азербайджаном и Арменией, если они этого захотят. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Первому грузинскому каналу.

«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане. Эта готовность в силе и сейчас. Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам», - сказал Кобахидзе.

Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 31
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 4746
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 3285
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 2748
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 11679
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 7421
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 10414
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 3600
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 2650
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1852
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7816

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 31
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 4746
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 3285
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 2748
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 11679
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 7421
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 10414
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
Байрамов об отказе французского министра ехать в Баку
12:20 3600
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
Письмо Ильхама Алиева Махмуду Аббасу
11:25 2650
Али Асадов встретился со Штайнером
Али Асадов встретился со Штайнером
10:43 1852
Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
14 ноября 2024, 19:29 7816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться