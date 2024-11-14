Грузия вновь хочет примирить Азербайджан и Армению

Грузия готова выполнить роль посредника в переговорах между Азербайджаном и Арменией, если они этого захотят. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Первому грузинскому каналу.

«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане. Эта готовность в силе и сейчас. Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам», - сказал Кобахидзе.