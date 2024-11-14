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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Председатель «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с председателем управления электроэнергии и водоснабжения Дубая

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13:55 405

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и председатель управления электроэнергии и водоснабжения Дубая (DEWA) Саид Мухаммед аль-Тайяр провели встречу в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Азербайджане.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между ОАО и управлением электроэнергии и водоснабжения Дубая в энергетическом секторе. Было отмечено, что это сотрудничество в будущем послужит ускоренному развитию энергетического обеспечения обеих стран, особенно в контексте перехода на зеленую энергетику.

В ходе деловой встречи также была представлена информация о работах по восстановлению, проводимых «Азеришыг» в столице, регионах, а также на территориях, освобожденных от оккупации, а также о будущих проектах.

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