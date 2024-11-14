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Банк АВВ предоставляет клиентам возможность инвестировать в зеленые сертификаты

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14:17 379

Банк АВВ и швейцарская группа компаний Crossinvest подписали соглашение в рамках COP29. Документ предусматривает сотрудничество по размещению Зеленого Активно Управляемого Сертификата (Green AMC) на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange).

Crossinvest — одно из ведущих инвестиционных учреждений Швейцарии в области управления активами. С помощью этого института Банк АВВ разместит на SIX Swiss Exchange Зеленый Активно Управляемый Сертификат на сумму 10 миллионов долларов США со средним инвестиционным рейтингом AA-.

Во время подписания соглашения заместитель Председателя Правления и главный финансовый администратор Банка АВВ Наби Алиев отметил, что это сотрудничество представит новые инвестиционные продукты на местных финансовых рынках и создаст новые возможности для инвестиций в зеленую экономику: «После размещения сертификата на Швейцарской фондовой бирже клиенты Банка АВВ — как физические, так и корпоративные — смогут инвестировать в этот зеленый сертификат».

Эта инвестиционная возможность будет доступна для клиентов через дочернюю компанию Банка АВВ — ABB İnvest.

Член руководства группы Crossinvest и глава департамента по развивающимся рынкам, Фаган Нагиев, подчеркнул, что данный проект станет первым на азербайджанском финансовом рынке и продемонстрирует приверженность Банка АВВ принципам устойчивого развития и зеленых инвестиций.

Заместитель главного инвестиционного администратора Crossinvest, Даниэль Вюст, выразил уверенность, что соглашение станет важным шагом в развитии сотрудничества между финансовыми институтами Швейцарии и Азербайджана.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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