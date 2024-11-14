В Польше обвинили Украину в «короткой памяти»

У властей Украины «короткая память», потому что они «не помнят», как Польша всячески оказывала помощь Киеву с начала вторжения России в феврале 2022 года. Об этом заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканалу TVN24.

По словам вице-премьера, «это важно в контексте высказываний президента Украины Владимира Зеленского», в которых прозвучала «такая нота», что Польша не делает все, что может, в то время как Варшава «делала и будет делать все, что в ее силах».

Однако Косиняк-Камыш отметил, что «у военной помощи есть предел». «Если передача оборудования поставит под угрозу безопасность польского государства, то я этого оборудования просто не передам», - заявил он. Министр обороны также выразил мнение, что «Зеленский с самого начала пытается вовлечь другие государства в войну с Россией».