Президент Аргентины лишил своего предшественника пенсии

«Теперь оказывается, что, помимо исполнительной власти, ты хочешь возглавлять cуд чести, чтобы выносить решение о чести, заслугах и достойном исполнении обязанностей экс-президентами страны. И в довершение всего быть судом, который назначает наказания в дополнение к судебной власти? Ты настолько перешел черту, что стал проявляться маленький диктатор, который всегда был внутри тебя», - написала она в X (ранее Twitter).

Фернандес де Киршнер также назвала незаконным распоряжение правительства лишить ее президентской пенсии, поскольку, по ее мнению, вынести решение о недобросовестном исполнении обязанностей главой государства может только Конгресс путем импичмента. «По одной очень простой причине, Милей - только народ посредством своих представителей может лишить чести быть избранным президентом», - добавила экс-президент.

В четверг официальный представитель администрации Милея Мануэль Адорни сообщил, что правительство решило лишить Фернандес де Киршнер президентской пенсии из-за приговора по коррупционному делу. Размер пособия, который она получала как экс-глава государства, а также как вдова бывшего президента Нестора Киршнера, составляет 21,8 млн песо ($21 165) в месяц.

В среду кассационный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, приговорившей Фернандес де Киршнер, которая занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 года по декабрь 2015 года, к шести годам тюрьмы по делу о коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу. Экс-глава государства отрицает свою вину и намерена обратиться в Верховный суд. Она сможет оставаться на свободе, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции.