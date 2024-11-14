Секретное послание передавал Тегеран Вашингтону

Иранские власти в октябре проинформировали действующую американскую администрацию, что не планировали покушение на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, Тегеран передал это послание в письменном виде и в условиях секретности, намереваясь тем самым понизить градус эскалации в отношениях между США и Ираном на фоне обострения на Ближнем Востоке. Информация о том, по каким именно каналам оно поступило, не приводится. Был ли иранский ответ доведен до Трампа и его команды, также не сообщается.

Как указали американские чиновники в беседе с WSJ, это послание Ирана стало ответом на американские предупреждения, которые Вашингтон передал еще в сентябре, подчеркнув недопустимость угроз в адрес Трампа и назвав возможные покушения на республиканца «актами военной агрессии». Иранские собеседники в свою очередь отметили, что хотели бы избежать конфронтации с новой администрацией во главе с республиканцем.

Трамп в конце сентября написал в своей соцсети Truth Social, что Иран якобы создает угрозу его жизни. Его предвыборный штаб в свою очередь сообщил, что Управление директора национальной разведки США проинформировало Трампа «о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана», целью которых служит дестабилизация обстановки в Соединенных Штатах.