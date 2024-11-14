Сырский помог разоблачить российского агента в рядах ВСУ

Служба безопасности Украины при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Силами специальных операций провела спецоперацию, в ходе которой задержан агент российской военной разведки.

«Кротом» оказался подполковник, командир одного из подразделений, завербованный российскими спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения.

Как сообщается, больше всего россиян интересовала информация о рейдах украинских диверсионно-разведывательных групп.

Согласно информации СБУ, агент был дистанционно «активирован» весной 2024 года кадровым сотрудником ГРУ.

Ему поручили передавать российской стороне разведданные о планах и маршрутах боевых операций украинских спецназовцев в тылу россиян. Больше всего российская сторона интересовалась информацией о рейдах украинских диверсионно-разведывательных групп на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения боевых задач «крот» пользовался своим служебным положением, благодаря которому получал доступ к секретным данным: маршрутам перемещения военных, их вооружения и целям. Россияне планировали использовать эти сведения для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на захваченной части территории на юге Украины.