Тереза Мэй в Баку встретилась с Сахибой Гафаровой

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, баронесса поздравила Азербайджан с проведением столь глобального мероприятия, подчеркнула, что СОР29, в котором участвуют свыше 70 тыс. человек, находится в центре внимания всего мира.

Баронесса еще раз подчеркнула, что Азербайджан организовал COP29 на высоком уровне.

Гафарова отметила, что Азербайджан еще до председательства в COP29 всегда уделял большое внимание вопросам защиты окружающей среды, в том числе использования возобновляемых источников энергии.

Она с сожалением отметила, что накануне мероприятия имели место политические нападки и попытки давления на Азербайджан со стороны некоторых стран. Спикер связала это с ревнивым отношением к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече было сказано, что 16-17 ноября в рамках СОР29 при совместной организации Милли Меджлиса и Межпарламентского союза будет проведена парламентская встреча.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам гендерного равенства и проблем женщин.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.