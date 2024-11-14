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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией

Рамиль Алиев, собкор
15:12 2820

15 ноября между Азербайджаном и Турцией было подписано межправительственное соглашение, направленное на укрепление сотрудничества и развитие туристических связей между двумя странами.

Документ подписали с азербайджанской стороны — председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, с турецкой стороны — министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Соглашение включает ключевые направления, такие как обмен информацией в области гостеприимства, туризма и законодательства, совершенствование туристической статистики, развитие гастротуризма, а также сотрудничество в сфере туристического образования. Особое внимание уделено стимуляции инвестиций в туристическую отрасль.

Кроме того, соглашение предусматривает организацию медиатуров, инфотуров, мероприятий и семинаров, разработку совместных туристических маршрутов, а также усилия по увеличению туристического потока через взаимную пропагандистскую и маркетинговую деятельность.

Вместе с тем важным аспектом является совместная работа по сохранению и популяризации природного и культурного наследия обеих стран.

Согласно статистике, с января по октябрь 2024 года Азербайджан посетили 357 615 граждан Турции, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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