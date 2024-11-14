Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией

15 ноября между Азербайджаном и Турцией было подписано межправительственное соглашение, направленное на укрепление сотрудничества и развитие туристических связей между двумя странами.

Документ подписали с азербайджанской стороны — председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, с турецкой стороны — министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.