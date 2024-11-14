Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15 ноября между Азербайджаном и Турцией было подписано межправительственное соглашение, направленное на укрепление сотрудничества и развитие туристических связей между двумя странами.
Документ подписали с азербайджанской стороны — председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, с турецкой стороны — министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Соглашение включает ключевые направления, такие как обмен информацией в области гостеприимства, туризма и законодательства, совершенствование туристической статистики, развитие гастротуризма, а также сотрудничество в сфере туристического образования. Особое внимание уделено стимуляции инвестиций в туристическую отрасль.
Кроме того, соглашение предусматривает организацию медиатуров, инфотуров, мероприятий и семинаров, разработку совместных туристических маршрутов, а также усилия по увеличению туристического потока через взаимную пропагандистскую и маркетинговую деятельность.
Вместе с тем важным аспектом является совместная работа по сохранению и популяризации природного и культурного наследия обеих стран.
Согласно статистике, с января по октябрь 2024 года Азербайджан посетили 357 615 граждан Турции, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.