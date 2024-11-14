Мурсал Ибрагимов теперь и в Агджабеди

15 ноября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов в Агджабединском районе провел прием граждан из Агджабеди, Барды, Агдама, Тертера, Физули, Лачина и Ходжалы.

На приеме были заслушаны обращения 27 граждан, в том числе членов семей шехидов и ветеранов войны. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в Госслужбе, а также по другим вопросам.

Во время приема Мурсал Ибрагимов заслушал обращение каждого гражданина, дал поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов, их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Некоторые обращения граждан были решены на месте, некоторые - взяты на контроль для их дальнейшего изучения.