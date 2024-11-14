Землетрясение на границе Турции и Грузии

Землетрясение произошло сегодня в Турции недалеко от границы с Грузией. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки магнитудой 5 зафиксировали в 13:02 по тбилисскому времени в Черном море, в 61 км от грузинской прибрежной полосы. Очаг залегал на глубине 11 км. Толчки ощутили жители Батуми.

Сообщений о повреждениях пока не поступало.