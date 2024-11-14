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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Аэропорт Казани закрыли

15:51 1443

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения действуют с 13:00 по местному времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Причину ввода ограничений агентство не называет.

Российские телеграм-каналы передают, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

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